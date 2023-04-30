Ливерпуль – Тоттенхэм 4:3

Голы: Джонс, 3, Диас, 5, Салах, 15, Жота, 90+4 – Кейн, 39, Сон, 77, Ришарльсон, 90+3

Ливерпуль и Тоттенхэм провели встречу в рамках 34-го тура Английской Премьер-лиги, победителями из которой вышли "мерсесайдцы". Команды выдали поистине огненный поединок, пишет 24 Канал.

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Эмоциональные качели

Оба коллектива еще питают надежду попасть в зону Лиги чемпионов, однако реализовать это будет крайне сложно. С другой стороны – английским грандам следует думать за то, чтобы не опуститься хотя бы из зоны Лиги Европы, поскольку такое развитие событий крайне реалистично.

Ливерпуль сразу же продемонстрировал Тоттенхэму, что они готовы воевать за свои цели и цель на поле. В первой 15 минут матча "мерсисайдцы" трижды отличились в ворота соперника. Тоттенхэм уже не первый раз "плывет" в стартовые минуты матча, пропуская большое количество голов. Джонс, Диас и Салах, реализовавший одиннадцатиметровый удар, полагали, что уже поставили жирную точку в матче, 3:0.

И Тоттенхэм, который отыгрываться в подобных ситуациях умеет, еще раз продемонстрировал свой характер. Сначала Кейн оказался в штрафной соперника и акробатическим ударом поразил ворота "красных". Впоследствии свое имя в "авторы забитых голов" записал и Сон, который также уверенно реализовал свой момент и сократил отставание в матче, 3:2.

Однако самое интересное команды приберегли к концу матча. На 90+3-й минуте встречи Ришарльсон откликнулся на подачу со штрафного и головой переправил мяч в сетку ворот так, что у Аллисона не было никакого шанса спасти свою команду. Но Ливерпуль не сдался. На 90+7-й минуте голкипер "мерсисайдцев" выбил мяч подальше от собственных ворот, что и переросло в гол. Лукас опрометчиво головой сбросил мяч прямо на ход Диего Жоти, который своим подаренным шансом воспользовался, 4:3.

Таким образом, Ливерпуль выскочил на 5-е место чемпионата (56 очков в активе) отставая от зоны ЛЧ на 7 баллов. Тоттенхэм же оказался на 6-й строчке АПЛ (54 очка в активе). "Шпоры" имеют такое же количество зачетных баллов, как и Астон Вилла, занимающая 7-ю позицию чемпионата, находясь в зоне Лиги конференций.

Видеообзор матча Ливерпуль – Тоттенхэм: