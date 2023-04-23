Ньюкасл – Тоттенхем 6:1

Голи: Мерфі, 2, 9, Жоелінгтон, 6, Ісак, 19, 21, Вілсон, 67 – Кейн, 49

Ньюкасл та Тоттенхем провели зустріч в рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги, з якої переможцями без проблем вийшли "сороки". Ньюкасл жадає повернутися в Лігу чемпіонів, пише 24 Канал.

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Поминки "шпор"

"Сороки" уже з перших хвилин матчу почали шокувати свого суперника, який явно не був готовий до такого розвитку подій. Ньюкаслу вдалось "відгрузити" Тоттенхему 5 голів за 20 хвилин, чим вони довели, що у найпрестижнішому турнірі Європи "сороки" будуть виглядати гідно. "Шпори" просто чекали фінального свистка.

У перших 9 хвилин зустрічі Ньюкасл тричі вразив ворота Тоттенхема, спершу це зробив на 2-ій хвилині матчу Мерфі, згодом, на 6-ій хвилині зустрічі Жоелінгтон, уникнувши офсайду блискавично подвоїв перевагу своєї команди у поєдинку, а вже на 9-ій хвилині матчу той ж Мерфі, який вже сам під час святкування сміявся з того, що відбувається, зробив рахунок розгромним, 3:0.

Та на цьому біди Тоттенхема не припинились. Александр Ісак також захотів познущатися з лондонського колектива, тому він вирішив оформити дубль. Та шведський нападник вирішив це зробити у красивому стилі, забивши два швидких гола – на 19-ій та 21-ій хвилинах матчу, тотально знищивши "шпор". Тоттенхем пішов на перерву за рахунку 5:0.

У другій половині зустрічі лондонський колектив намагався повернутися у гру, і їм навіть це частково вийшло. На 49-ій хвилині матчу Кейн увірвався в карний майданчик суперника та відіграв один гол для своєї команди, проте радощів на обличчі нападника не було, він розумів чим закінчиться махач. Та на 67-ій хвилині зустрічі Вілсон, який тільки-но з'явився на полі, повністю знищив мізерні надії Тоттенхема, забивши шостий гол у зустрічі, цим самим закривши матч.

Таким чином, феноменальний Ньюкасл посідає "бронзову" сходинку АПЛ, проте може опуститись на 4-е місце, оскільки МЮ, в якого така ж кількість очок, як і у "сорок" (59) має ще матч у запасі. Тим не менш, Ньюкасл все ж залишиться у зоні ЛЧ. А от Тоттенхем опинився на 5-му місці турнірної таблиці, претендуючи на Лігу Європи (53 очка у активі).

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Тоттенхем: