Тоттенхем – МЮ 2:2

Голи: Порро, 56, Сон Хін Мін, 79 – Санчо, 7, Рашфорд, 44

Вже на старті поєдинку гостям із Манчестера вдалось першими відкрити рахунок у матчі. Санчо отримав м'яч на межі штрафного, зробив ще крок та пробив у даній нижній кут воріт Форстера. МЮ скористалось відсутністю у воротах "шпор" номера один Льоріса – 0:1, пише 24 Канал.

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Наприкінці першого тайму "червоним дияволам" вдалось подвоїти свою перевагу у рахунку. Рашфорд став адресатом довгого закидання з власної частини поля. Маркус на ривку обігнав опікуна, який не надто активно йшов у відбір, та легко пробив повз голкіпер Тоттенхема. Рахунок на табло "Тоттенхем Готспур Стедіум" став 0:2 на користь МЮ.

Це був гол у роздягальню від гостей із Манчестера.

У другому таймі справи в МЮ йшли не так добре, якби того хотілось Еріку тен Гагу. На 56-й хвилині господарям поля таки вдалось відквитати один гол. Рішарлісону не дозволили головою замкнути передачу з флангу, а добивання Кейна було заблоковане. Натомість першим на добиванні був Порро, який ударом в один дотик зробив рахунок 1:2.

МЮ відповіло вбивчим моментом. Еріксен вивів на ударну позицію Фернандеша, той легко обіграв захисника та вже бачив м'яч у воротах Форстера. Але той по-зрадницьки влучив у поперечину.

Господарі відповіли ударом впритул головою від Даєра.

За десять хвилин до закінчення основного часу Тоттенхем таки забив другий гол у ворота МЮ. Кейн класно побачив на дальній стійці Сон Хін Міна, якому нічого не залишалось, як просто запхати м'яч у ворота суперника – 2:2.

Тоттенхем та МЮ розписали бойову мирову 2:2.

Манчестер Юнайтед продовжує випереджати Тоттенхем на 6 балів – 60 проти 54-х у "шпор". Команди йдуть відповідно на 4-й та 5-й позиціях.

Зверніть увагу! Відеоогляд матчу Тоттенхем – МЮ можна переглянути за посиланням.