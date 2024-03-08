У неділю, 10 березня, в АПЛ відбудеться один із центральних матчів сезону. Чинний лідер чемпіонату Ліверпуль прийме на своєму полі чемпіона Манчестер Сіті.

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Зірка Ліверпуля наїхав на Манчестер Сіті

Обидві команди є найбільш титулованим в Англії за останні роки і тепер знову борються один з одним за чемпіонство. Це накаляє пристрасті довкола гри, що вилилось у публічний конфлікт між гравцями.

Захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд відзначив успіхи Манчестер Сіті за останні роки. Правда, при цьому англієць поставив під сумнів їх якість, враховуючи суму витрат манкуніанців на трансфери.

Нам протистоїть машина, створена для перемог. Це найпростіший спосіб описати МанСіті. Озираючись назад на цю епоху, хоча вони виграли більше титулів, ніж ми, наші трофеї будуть означати більше для нас і наших фанів через фінансову ситуацію в обох клубах. Те, як обидва клуби збудували свої команди, і те, як ми це зробили, ймовірно, має більше значення для наших фанів,

– заявив Трент.

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Яскрава відповідь Голанда

Такі слова обурили зірку Манчестер Сіті Ерлінга Голанда. Норвезький бомбардир вирішив заступитися за свій клуб і при цьому ефектно потролив Александера-Арнольда.

Трент може говорити скільки завгодно. Я не знаю, чому він це робить, але я не проти. Якщо він хоче так казати, окей. Я в Манчестер Сіті лише рік і виграв требл. Це було приємне почуття. Я не думаю, що воно йому знайоме,

– відповів Голанд.

Нагадаємо, що Ерлінг перебрався у Манчестер СІті влітку 2022 року та за перший свій сезон виграв АПЛ, Кубок Англії, Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА. При цьому норвежець продемонстрував божевільну результативність – 52 голи у 55-ти матчах.

Нагадаємо, що за 11 турів до фінішу сезону в АПЛ Ліверпуль випереджає Манчестер Сіті на один бал. Також на золото претендує й Арсенал з Олександром Зінченком, відстаючи від лідера на два очки.

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Досягнення Манчестер Сіті та Ліверпуля з 2018 року