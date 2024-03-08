В воскресенье, 10 марта, в АПЛ состоится один из центральных матчей сезона. Действующий лидер чемпионата Ливерпуль примет на своем поле чемпиона Манчестер Сити.

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Звезда Ливерпуля наехал на Манчестер Сити

Обе команды являются самыми титулованными в Англии за последние годы и теперь снова борются друг с другом за чемпионство. Это накаляет страсти вокруг игры, что вылилось в публичный конфликт между игроками.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд отметил успехи Манчестер Сити за последние годы. Правда, при этом англичанин поставил под сомнение их качество, учитывая сумму расходов манкунианцев на трансферы.

Нам противостоит машина, созданная для побед. Это самый простой способ описать МанСити. Оглядываясь назад на эту эпоху, хотя они выиграли больше титулов, чем мы, наши трофеи будут значить больше для нас и наших фанов из-за финансовой ситуации в обоих клубах. То, как оба клуба построили свои команды, и то, как мы это сделали, вероятно, имеет большее значение для наших фанов,

– заявил Трент.

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Яркий ответ Холанда

Такие слова возмутили звезду Манчестер Сити Эрлинга Холанда. Норвежский бомбардир решил вступиться за свой клуб и при этом эффектно потроллил Александера-Арнольда.

Трент может говорить сколько угодно. Я не знаю, почему он это делает, но я не против. Если он хочет так говорить, окей. Я в Манчестер Сити всего год и выиграл требл. Это было приятное чувство. Я не думаю, что оно ему знакомо,

– ответил Холанд.

Напомним, что Эрлинг перебрался в Манчестер Сити летом 2022 года и за первый свой сезон выиграл АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. При этом норвежец продемонстрировал сумасшедшую результативность – 52 гола в 55-ти матчах.

Напомним, что за 11 туров до финиша сезона в АПЛ Ливерпуль опережает Манчестер Сити на один балл. Также на золото претендует и Арсенал с Александром Зинченко, отставая от лидера на два очка.

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Достижения Манчестер Сити и Ливерпуля с 2018 года