Правий вінгер мерсисайдців з липня 2017 року виступає за Ліверпуль, в якому він став справжньою легендою клубу. Сезон-2023/2024 може стати останнім для єгиптянина у складі "червоних".

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Салах буде підіймати рівень футболу в екзотичному чемпіонаті

Такою інформацією поділився легендарний форвард збірної Єгипту Мідо. У своїх соцмережах він повідомив, що зірковий гравець Ліверпуля залишить свою нинішню команду вже в літнє трансферне вікно.

Він не уточнив, у якому саме клубі гратиме 31-річний Мохаммед Салах, проте назвав країну, заявивши, що угода вже підписана.

Мохаммед Салах гратиме у Саудівській Аравії у наступному сезоні. Контракт уже підписано,

– написав Мідо.

Нагадаємо, що раніше активний інтерес до капітана збірної Єгипту проявляли саудівські Аль-Іттіхад та Аль-Хіляль, головними зірками яких є Карім Бензема та Неймар відповідно.

До слова. Контракт Мохаммеда Салаха з Ліверпулем розрахований до 30 червня 2025 року. За версією Transfermarkt, його трансферна вартість оцінюється в 65 мільйонів євро.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Мохаммед Салах провів за мерсисайдців 29 матчів у всіх турнірах, в яких забив 19 голів та віддав 10 результативних передач. Наразі він продовжує відновлюватися від травми, через яку пропустив 3 останні поєдинки Ліверпуля.

Наступний матч "червоні" зіграють на виїзді проти Ноттінгема Форрест 2 березня, стартовий свисток пролунає о 17:00.