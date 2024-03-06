Манчестер Сіті – Копенгаген – 3:1

Голи: Аканджі, 5, Альварес, 9, Голанд, 45 – Ельюнуссі, 29

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Манчестер Сіті на своєму домашньому стадіоні "Сіті оф Манчестер" приймав данський Копенгаген. Команда Пепа Гвардіоли без проблем оформила вихід до чвертьфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи, пише 24 Канал.

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Манчестер Сіті став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів

Після виїзної перемоги з рахунком 3:1, Манчестер Сіті, який є чинним володарем трофею Ліги чемпіонів, мав пристойну перевагу, тож після голів Мануеля Аканджі та Хуліана Альвареса інтрига була похована вже на 9-й хвилині гри у відповідь.

Все, на що спромігся чемпіон Данії, це гол престижу від Мохамеда Ельюнуссі. У Манчестер Сіті фінальну крапку наприкінці першого тайму поставив Ерлінг Голанд. Після перерви забитий м'ячів уболівальники не побачили.

Нагадаємо, в минулому сезоні Манчестер Сіті вперше в історії виграв Лігу чемпіонів, перемігши у фіналі італійський Інтер (1:0) завдяки голу Родрі.