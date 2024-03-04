Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Манчестер Юнайтед (3:1) у центральному матчі 27-го туру АПЛ. У команді Гвардіоли дублем відзначився Філ Фоден, а ще один результативний удар на рахунку Ерлінга Голанда, пише 24 Канал.

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Легше було забити

Проте не все так райдужно складалося для "містян" у першій половині гри. "Червоні дияволі" завдяки фантастичному удару Рашфорда повели у рахунку.

За рахунку 1:0 на користь МЮ чудовий шанс забити отримав найкращий бомбардир АПЛ Ерлінг Голанд. Родрі скинув м'яч на форварда, який перебував на відстані одного метра від порожніх воріт. Однак "гол-машина" промахнувся з убивчої відстані.

Відео промаху Голанда

На щастя, Голанд зумів реабілітуватися наприкінці зустрічі, забивши третій гол у ворота Юнайтед.

Коментар Гвардіоли

Після матчу Пеп Гвардіола прокоментував промах норвежця. Головний тренер "містян" пояснив різницю між видатними гравцями та посередніми.

"Мені пощастило керувати багатьма визначними гравцями. І вони забувають про втрачені моменти в ту саму секунду. Забувають так швидко, як це можливо.

І футболісти, і баскетболісти промахуються. Але потім вони просто усміхаються і рухаються далі, як і зробив Голанд. У нього неймовірна здатність забувати таке. Це те, що характеризує визначних гравців", – сказав Гвардіола.

Довідка. У сезоні 2023/24 чемпіонату Англії Ерлінг Голанд забив 18 голів у 22 матчах. Наразі норвежець очолює список бомбардирів АПЛ. Свій наступний матч МанСіті зіграє 6 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Копенгагена.