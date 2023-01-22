Космічна статистика Мудрика у дебюті за Челсі: захисники суперників вже п'ють заспокійливі

Дебютна гра Михайла Мудрика за Челсі вразила не лише лондонських уболівальників. Українець сміливо вступив у гру після заміни у другому таймі.

Михайло Мудрик розпочав поєдинок із лави запасних. Лівий вінгер з'явився на полі на 55-й хвилині, але 40 хвилин (35 основного часу та 5 компенсованих до матчу хвилин) сповна вистачило українцю, щоб показати себе в усій красі.

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Солідний дебют в АПЛ

За цей час Мудрик показав 100-відсотковий відбір м'яча. Відзначимо, що Михайла можна було побачити не лише біля воріт Ліверпуля, а й біля власного штрафного, куди повертався при атаках "мерсисайдців". Українець тричі вдало зіграв у відборі.

Також в активі Михайла 7 виграних дуелей, 4 дотики в штрафному майданчику суперників та заробив на собі фол. Через 10 хвилин після появи на полі Мудрик змарнував свій перший момент у футболці Челсі. Він накрутив двох суперників, але забити у ближній кут володінь Аліссона не вдалось – м'яч доторкнувся до сітки, але із зовнішньої сторони.

Мудрик став найкращим у дриблінгу, двічі протягом отриманого часу обіграв суперників. Стільки лише у зірки Ліверпуля Мохаммеда Салаха.

На жаль, навіть така чудова гра Мудрика не принесла "аристократам" перемоги. Ліверпуль та Челсі розійшлись нульовою мировою.

Головний тренер "синіх" Грем Поттер похвалив Мудрика, а фанати лондонського клубу навіть заспівали пісню на честь Михайла на "Енфілді".

3 лютого Челсі вдома прийме Фулхем. Михайло Мудрик може вперше зіграти на очах рідних уболівальників "синіх" на "Стемфорд Брідж".