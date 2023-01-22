"Цей хлопець коштує більше 100 мільйонів": фанати Челсі закохались у гру Мудрика

Матч проти Ліверпуля став для Михайла Мудрика дебютним у футболці Челсі. Українець проявив себе якнайкраще та отримав похвалу не лише від головного тренера "синіх" Грема Поттера.

Михайло Мудрик розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на футбольному полі лише по перерві. Трохи більше, як 35 хвилин було в лівого вінгера, щоб показати себе в усій красі. Що Михайло і зробив, пише 24 канал.

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Закохав у себе уболівальників Челсі

Український футболіст чудово відкривався під передачі, а взаємодія з Хакімом Зієшем приємно вразила. Він двічі відгукувався на дальню передачу від марокканця. Мав Мудрик свій шанс забити. Михайло накрутив двох гравців у штрафному Ліверпуля та пробив у ближній кут, який прикривав Аліссон. М'яч доторкнувся до сітки воріт Бекера, але із зовнішньої сторони.

Мудрик не забив, але чудово проявив себе у дебютній грі за "аристократів".

Головний тренер Челсі Грем Поттер похвалив Михайла та впевнений, що це лише початок яскравих виступів Мудрика у складі "синіх".

40 хвилин вистачило Михайлу, щоб закохати у себе фанатів "аристократів". Після поєдинку проти Ліверпуля, який закінчився нульовою мировою, уболівальники Челсі заспівали пісню для Мудрика, у якій пригадали Україну та потролили Арсенал.

"Челсі підписав наступного Роббена та Азара"

Після чого фанати Челсі переключились на клубні соцмережі. Під публікаціями із Мудриком вони закидали українця компліментами. Більшість фантів в один голом твердять, що Мудрик – новий Еден Азар, який запалював за лондонський клуб протягом 2012 – 2019 років.

Також Михайла назвали новим Роналдінью, Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Дехто зізнався у своїй любові до лівого вінгера та його гри на футбольному полі. Є й такі, які назвали Михайла найкращим гравцем другого тайму та світлою плямою у грі Челсі.

Також фанати Челсі впевнені, що у майбутньому Мудрик отримає свій "Золотий м'яч". Лондонські уболівальники дякують Україні за такого чудового футболіста.

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Реакція фанатів Челсі на дебют Мудрика

"Він – чарівник";

Українська ракета";

"Я забираю назад все, що сказав про нього. Челсі підписав наступного Роббена та Азара. Чи я випереджаю себе? Можливо, але мені байдуже. Мудрик – нереальний";

"Мудрик викликає в мене ностальгію по Азару. Я в нього закохана";

"Майбутній володар "Золотого м'яча";

"Челсі повинен доплатити Шахтарю 50 мільйонів плюс Пулішича та Жоржинью... цей хлопець коштує більше 100 мільйонів";

"Мудрик – наш Мессі";

"Цей чувак на іншому рівні, бро. Захисники АПЛ, будьте готові, Мудрик (новий Азар) прибув";

"Мілнер залишив чат і поле, коли Мудрик з'явився".

3 січня Челсі прийме вдома Фулхем. Михайло Мудрик може вперше зіграти перед рідними уболівальниками "аристократів".