Мудрик став головним обличчям постера матчу Ліверпуль – Челсі: фото у стилі ретро
Джерело:інстаграм Челсі
У суботу, 21 січня, Челсі та Ліверпуль зустрінуться у центральному матчі 21 туру АПЛ-2022/2023. Цей поєдинок може стати дебютним для Михайла Мудрика у футболці "аристократів".
Головний тренер Челсі Грем Поттер на передматчевій пресконференції зізнався, які шанси у Мудрика з'явитись на футбольному полі у грі проти Ліверпуля. Наставник "синіх" запевнив, що дасть можливість Михайлу вийти на поле, але усі 90 хвилин наразі українець ще не потягне.
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Челсі чекає на дебют Мудрика
Клубна пресслужба "аристократів" теж приділила увагу 100-мільйонному новачку з України. Челсі опублікувало у своїх соцмережах постер поєдинку, де по центру зображений у синьому комплекті ігрової форми Мудрик.
Енфілд чекає, давай, Челсі!,
– написала під публікацією пресслужба "синіх".
Мудрик на постері поєдинку Ліверпуль – Челсі / Фото з інстаграму "синіх"
Відзначимо, що це протистояння матиме ще більш принциповий характер через місце обох клубів у турнірній таблиці. Ліверпуль та Челсі мають однакову кількість очок – по 28 балів. Команда Юргена Клоппа випереджає "аристократів" лише за додатковими показниками та посідає 9-те місце, а Челсі – 10-те.
Головне про трансфер Мудрика у Челсі
- 15 січня Михайло Мудрик офіційно став футболістом Челсі. Перед оголошенням трансферу українець у компанії директора з футболу у Шахтарі Даріо Срною побував на "Стемфорд Брідж", щоб підтримати своїх нових одноклубників. У цей день Челсі приймало Крістал Пелес та мінімально переміг 1:0.
- Мудрик підписав контракт із лондонським клубом до кінця червня 2031 року. Михайло виступатиме під 15-м номером.
- Трансфер лівого вінгера став рекордним для України – 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів бонусами. Шахтар домігся свого.
- ЗМІ вже навіть розсекретили зарплату Мудрика у Челсі. За різними даними, Михайло зароблятиме від 97 – 100 тисяч фунтів стерлінгів за тиждень.
- Такий трансфер викликав обурення фанатів Арсенала, адже саме "каноніри" спершу були головними претендентами на Михайла. На їх думку, Срна став винуватцем зірваного переходу.
- Журналіст Пірс Морган, який є фанатом Арсенала теж розкритикував вибір Мудрика перейти у Челсі.
- Цікаво, що у ЗМІ була інформація, що начебто Шахтар поставив перед Мудриком ультиматум – або перехід у Челсі, або залишається в УПЛ. Не дивно, чому Михайло так швидко обрав.