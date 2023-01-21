Мудрик став головним обличчям постера матчу Ліверпуль – Челсі: фото у стилі ретро

У суботу, 21 січня, Челсі та Ліверпуль зустрінуться у центральному матчі 21 туру АПЛ-2022/2023. Цей поєдинок може стати дебютним для Михайла Мудрика у футболці "аристократів".

Головний тренер Челсі Грем Поттер на передматчевій пресконференції зізнався, які шанси у Мудрика з'явитись на футбольному полі у грі проти Ліверпуля. Наставник "синіх" запевнив, що дасть можливість Михайлу вийти на поле, але усі 90 хвилин наразі українець ще не потягне.

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Челсі чекає на дебют Мудрика

Клубна пресслужба "аристократів" теж приділила увагу 100-мільйонному новачку з України. Челсі опублікувало у своїх соцмережах постер поєдинку, де по центру зображений у синьому комплекті ігрової форми Мудрик.

Енфілд чекає, давай, Челсі!,

– написала під публікацією пресслужба "синіх".

Матч Ліверпуль – Челсі розпочнеться 21 січня о 14:30 (за київським часом).



Мудрик на постері поєдинку Ліверпуль – Челсі / Фото з інстаграму "синіх"

Відзначимо, що це протистояння матиме ще більш принциповий характер через місце обох клубів у турнірній таблиці. Ліверпуль та Челсі мають однакову кількість очок – по 28 балів. Команда Юргена Клоппа випереджає "аристократів" лише за додатковими показниками та посідає 9-те місце, а Челсі – 10-те.

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