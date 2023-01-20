28-річний Рахім Стерлінг є головним конкурентом Михайла Мудрика на позиції лівого вінгера атаки Челсі. Лондонський клуб не проти продати футболіста збірної Англії, який заробляє у складі "аристократів" близько 300 тисяч фунтів за тиждень.

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Немає Стерлінга – немає конкуренції для Мудрика

Нагадаємо, що Стерлінг поповнив лазарет команди. Рахім травмувався у матчі 19-го туру АПЛ-2022/2023 проти Манчестер Сіті. Він досі не може допомогти Челсі на футбольному полі.

Важливо! У поточному сезоні Стерлінг відіграв у футболці лондонського клубу 22 матчі, у яких відзначився 6 голами та 3 асистами. Контракт Рахіма з "синіми" розрахований до кінця червня 2027 року. Цікаво, що Стерлінг виступає за Челсі лише з липня 2022-го року, коли перейшов із Манчестер Сіті.

Однак тепер на позиції лівого вінгера у Челсі розгорнеться запекла боротьба. Стерлінг не хоче просто так поступатись місцем новачку команди Михайлу Мудрику. 100-мільйонне придбання лондонського клубу повинне виправдати надії керівництва Челсі, тому готовий вибити зі складу досвідченого суперника по позиції.

Вже 21 січня Мудрик може дебютувати у футболці нової команди. Це може статись у матчі проти Ліверпуля.

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Також "аристократи" готові потиснути руки та попрощатись із Крістіаном Пулішічем та Хакімом Зієшом.

Свого часу за Пулішича, Стерлінга та Зієша лондонський клуб витягнув із власної кишені 160 мільйонів євро. Успіхом буде продати цих футболістів хоча б за половину від цієї суми.

У сезоні-2022/2023 Пулішич, який виступає за Челсі з літа 2019 року, провів за "синіх" 21 матч. За отримані хвилини забив один гол та віддав два асисти на партнерів по команді. Угода з "аристократами" розрахована до 30 червня 2024-го.

Щодо Зієша, то Хакім провів у поточному сезоні 14 поєдинків, у яких віддав лише одну гольову передачу. 29-річний атакувальний півзахисник пов'язаний із лондонським клубом угодою до кінця червня 2025 року. Зієш виступає за Челсі з літа 2020-го, коли перейшов із Аякса.