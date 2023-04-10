Лайнсмен вдарив ліктем захисника Ліверпуля у матчі проти Арсенала: FA почала розслідування

Поєдинок 30-го туру АПЛ Ліверпуль – Арсенал запам'ятався не лише бойовою мировою команд. Суперечливий епізод стався після закінчення першого тайму.

Авторами цього скандалу стали лайнсмен Константін Хацидакіс та лівий захисник Ліверпуля Енді Робертсон. Після першого тайму футболіст "мерсисайдців" щось активно пояснював асистенту головного арбітра матчу.

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Винен чи став жертвою захисника Ліверпуля

Реакція Хацидакіса була несподіваною. Він рукою відмахнувся від захисника господарів, влучивши ліктем у підборіддя Робертсона.

На цей епізод відреагував головний суддя матчу, який вручив Робертсону жовту картку.

Відео удару лайнсмена у підборіддя Робертсона

Нагадаємо, що перша частина поєдинку закінчилась на користь Арсенала 1:2. Спершу Мартінеллі та Жезус зробили перевагу "канонірів" до 0:2, але Салах відквитав один м'яч ще до перерви.

Однак втримати переможний рахунок команді Артети не вдалось. На 87-й хвилині Фірміно замкнув головою передачу з флангу після грубої помилки Зінченка. Підопічні Клоппа врятувались від поразки – 2:2, бойова мирова.

Після зустрічі стало відомо, що Комітет арбітрів АПЛ розпочав розслідування та усунув Хацидакіса від роботи до завершення розслідування скандального інциденту. Від рішення буде залежати подальша кар'єра судді.

Ліверпуль після цієї результативної мирової з 44 очками йде 8-м.

Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, маючи у своєму активі 73 бали. Перевага "канонірів" над другим МанСіті складає 6 пунктів.

До слова. У наступному турі Арсенал зіграє на виїзді проти Вест Хема (16 квітня), а Ліверпуль гостюватиме на полі Лідса (17 квітня).