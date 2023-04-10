Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі "канонірів". Арсенал першим повів у рахунку завдяки Габріелу Мартінеллі. До перерви м'яч вдруге побував у володіннях Ліверпуля. Автор другого голу лондонського клубу став Габріел Жезус, повідомляє 24 Канал.

​До теми Не без вини Зінченка: Арсенал втрачає перемогу над Ліверпулем і загострює боротьбу за золото АПЛ

Фанати "скинули усіх собак" на Зінченка

Ще до відпочинку команда Юргена Клоппа відквитала один гол завдяки Мохаммеду Салаху 1:2.

Ключовий момент у матчі відбувся на 87-й хвилині. Тренд Александер-Арнольд на фланзі легко обіграв Зінченка, прокинувши м'яч поміж ніг українцю. Правий захисник "мерсисайдців" зробив передачу у центр штрафного, яку головою замкнув Роберто Фірміно.

Ліверпуль зрівняв цифри на табло "Енфілду" 2:2.

Реакція Мікеля Артети була миттєвою. Головний тренер Арсенала одразу посадив на лаву запасних одного з головних винуватців голу Зінченка. Замість Олександра у гру вступив Кіран Тірні.

У трансляцію поєдинку потрапили емоції українського лівого захисника "канонірів" після заміни. Зінченко схопився за голову та закрив руками очі, розуміючи, що грубо помилився в гольовому епізоді.



Емоції Зінченка після пропущеного голу Арсенала / Скриншот із прямої трансляції

Ця помилка коштувала Арсеналу перемоги. Ліверпуль вирвав нічию у "канонірів" 2:2.

До слова. Зінченко провів свій 29-й матч після переходу в Арсенал. За цей час українець відзначився одним голом та двома асистами.

Фанати лондонського клубу одразу ж накинулись на українця з критикою. Ось так від любові до ненависті лише один крок.