19 вересня у другому турі АПЛ "Арсенал" помірявся силами з "Вест Хемом". Лондонці із різницею в один гол перемогли суперника.

Арсенал – Вест Хем 2:1

Голи: Ляказетт, 25, Нкетіа, 85 – Антоніо, 45

До теми: Арсенал – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Рівна гра

Гравець гостей Боуен впав у штрафному майданчику в боротьбі із суперником, але арбітр миттєво відхилив всі спроби футболістів апелювати до нього.

На 25-й хвилині "Арсеналу" вдалось вийти вперед у рахунку. Лаказетт увірвався у штрафний майданчик та замкнув подачу, яку виконав П'єр-Емерік Обамеянг, який нещодавно підписав новий контракт із клубом, дивовижним ударом із близької відстані спрямувавши м'яч під поперечину воріт – 1:0.

Гравці "Арсеналу" були змушені припинити святкування, оскільки арбітр Майкл Олівер засумнівався у чистоті голу та пішов переглядати повтор. Арбітр зарахував гол після перегляду VAR.

На останній хвилині першого тайму м'яч побував у сітці воріт господарів. Фредерікс став автором результативної передачі, після якої Антоніо переправив м'яч у ворота – 1:1.

Переможний гол Нкетіа

Активний Антоніо приборкав м'яч у штрафному майданчику та пробив по воротах. Але один із захисників зреагував бездоганно, заблокувавши його удар.

Знову Антоніо у воротарському майданчику замкнув простріл з флангу, але головою спрямував м'яч у поперечину.

На 83-й хвилині на поле вийшов український нападник Андрій Ярмоленко.Саме з-під українця господарі забили переможний гол.

За п'ять хвилин до закінчення основного часу матчу "Арсенал" вийшов вперед у рахунку. Нкетіа Після передачі, яку виконав Себальйос залишилось переправити м'яч у порожні ворота – 2:1. Цей результативний удар став переможним для лондонців.

Підсумковий рахунок зустрічі – 2:1.

Арсенал – Вест Хем відеоогляд матчу