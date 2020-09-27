26 вересня у 3-му турі АПЛ "Вест Бромвіч" помірявся силами з лондонським "Челсі". У результативному матчі команди не визначили переможця.

Вест Бромвіч – Челсі 3:3

Голи: Робінсон, 4, 25, Бартлі, 27 – Маунт, 55, Хадсон-Одой, 55, Ебрахам, 90+3

Варте уваги: "Манчестер Юнайтед" вирвав перемогу завдяки голу після фінального свистка: відео

Гра в одні ворота

Фаворитом у цьому протистоянні вважались лондонці, але не так сталось, як гадалось. Вже за чотири хвилини після стартового свистка арбітра господарі вийшли вперед. Робінсон завдяки пасу, який виконав Перейра, опинився у вигідній позиції в штрафному майданчику та холоднокровно пробив у нижній кут воріт – 1:0, інформує 24 канал.

Після пропущеного голу футболісти "Челсі" стали діяти на полі більш активно та сміливо. Джеймс прострілив у штрафний майданчик, де Ебрахам швидко зорієнтувався в ситуації, але його потужний удар пройшов значно вище воріт.

Вернер приборкав м'яч після прострілу в глибину штрафного майданчика та пробив у перекладину.

Тут подіяло правило: "Не забиває ти – забивають тобі". Захисник лондонців припустився жахливої помилки, втратив м'яч, його підхопив Робінсон та відправив у сітку, оформивши дубль – 2:0.

Вже за дві хвилини господарі довели рахунок до розгромного. Бартлі виборов м'яч у карному майданчику після подачі зі штрафного та бездоганно пробив під ліву стійку воріт – голкіпер був безсилий, 3:0. Жахливий перший тайм у виконанні футболістів "Челсі".

Диво-камбек гостей

На другу частину зустрічі лондонці вийшли з великим бажанням відігратись від розгромного рахунку. На 55-й хвилині гостям вдалось забити свій перший гол у поєдинку. Аспілікуета віддав передачу і Маунт ефектно пробив з межі штрафного майданчика – 3:1. Після цього голу на любителів англійського футболу чекало справжнє диво.

Гаверц виконав чудовий пас, адресатом якого в штрафному майданчику став Хадсон-Одой. Він швидко, а головне влучно, пробив у нижній кут воріт, повз безпорадного голкіпера – 3:2. Схоже, "сині" взяли себе у руки.

Гості далі продовжували атакувати. Аспілікуета випробував удачу з межі штрафного майданчика, але його удар по центру воріт виявився надто слабким і Джонстон легко з ним впорався.

Маунт завдав удар, але він був заблокований. Але найспритнішим на добиванні був Ебрахам, який відправивши м'яч у сітку – 3:3. Останній гол лондонці забили у додані арбітром хвилини до основного часу.

У підсумку "Челсі" вдалось здійснити щось неймовірне у другому таймі та врятуватись від розгрому – 3:3.

Вест Бромвіч – Челсі відеоогляд

Турнірна таблиця АПЛ