Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив під різку критику зі сторони англійських ЗМІ. Вони вважають, що саме з-під українця був забитий переможний гол у виконанні "Арсенала".

У рамках 2-го туру АПЛ "Вест Хем" поступився "Арсеналу" 2:1. Англійське видання Football.london розкритикувало гру Ярмоленка, який провів на полі лише понад сім хвилин.

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Критика англійської преси

Андрій Ярмоленко вийшов на поле на 83-й хвилині, коли рахунок матчу вже був 1:1. За п'ять хвилин до закінчення основного часу матчу "Арсенал" вийшов вперед у рахунку. Нкетіа після передачі, яку виконав Себальос залишилось переправити м'яч у порожні ворота – 2:1. Цей результативний удар став переможним для лондонців.

Football.London, який зазвичай не оцінює виступ футболістів, які вийшли на заміну в останні десять хвилин матчу, поставив Ярмоленку за його дії найгіршу оцінку в команді – 4.

Видання фактично звинуватило українця у поразці команди. На думку журналістів порталу, Ярмоленко зіграв жахливо у тому епізоді, коли забивав Нкетіа, саме з-під нього був забитий вирішальний гол у зустрічі. Гравець збірної України не зумів завадити Себальосу, який віддав результативну передачу на партнера по команді.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"