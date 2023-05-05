Я вибачаюся, – Мессі розкаявся перед ПСЖ за свої непорозуміння з французьким грандом

Ліонель Мессі записав відеозвернення, d якому приніс вибачення своїм партнерам по команді. Аргентинець чекає відповіді.

Ліонель Мессі записав відеозвернення, в якому пояснив свої дії. Аргентинець знайшов собі виправдання.

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Зробив висновки

Багаторазовий володар "Золотого м'яча" не готовий із тотальним скандалом покину ПСЖ. Аргентинська легенда записав відео, у якому він вніс пояснення у нашумілу ситуацію з його несанкціонованою поїздкою до Саудівської Аравії. Французький гранд за подорожі Мессі, які він не узгодив з клубом, відсторонив футболіста на два тижні. Тепер Ліонель чекає на вердикт ПСЖ.

Я думав, що у нас буде день відпочинку, як зазвичай. У мене вже була організована поїздка, і я не міг її скасувати. Я вже одного разу скасував її раніше. Я вибачаюся перед моїми партнерами по команді і чекаю, що вирішить клуб з приводу мене,

– сказав Мессі.

Нагадаємо, що аргентинський футболіст, скоріше за все, покине французький гранд по завершенню сезону, оскільки сторони не можуть узгодити умови продовження контракту з Мессі та ще й з футболістом виникла низка скандалів. Серед головних претендентів на Ліонеля опинилися Барселона, яка є фаворитом у битві за футболіста, Аль-Хілаль, який будь-яким чином готовий затягнути аргентинця у свій склад, та Інтер Маямі, який спільними зусиллями команд МЛС плекає надії на диво.

Мессі у стані парижан