Ліонель Мессі перейде у Інтер Маямі. Аргентинський футболіст не зміг ощасливити своїх давніх каталонських вболівальників.

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Кінець зіркової саги

Шум довкола Ліонеля Мессі, який нещодавно став вільним агентом, оскільки покинув ПСЖ, стає тільки гучнішим. На аргентинського футболіста претендує відразу три колективи, які найбільше роблять для того, аби багаторазовий володар "Золотого м'яча" опинився саме у їхній команді, а саме: Аль-Хілаль з Саудівської Аравії, Інтер Маямі зі США та Барселона.

Усі три команди подекуди чудернацьким чином намагалися спокусити Мессі, проте як виявилось Ліонелю не цікаві гроші, не дивлячись на те, що Аль-Хілаль пропонував аргентинцю заробітню плату в мільярд євро в рік. В порівняння, Роналду отримує в Аль-Насрі близько двох сотень мільйонів євро на рік. Проте Саудівська Аравія все ж, напевне реалізує свій план, по заохоченню низки зіркових футболістів у свою лігу, аби зробити власний чемпіонат більш привабливим.

Таким чино, у боротьбі за Мессі залишилися всього два клуби, а аргентинський футболіст у свою чергу перевагу віддав не рідній Барселоні, яка не могла все-таки його переконати, а Інтеру з Маямі. Про таке рішення Ліонеля повідомляє найвідоміший світовий інсайдер Фабріціо Романо, який "не підводить". Також італієць зазначив, що Мессі про свій вибір оголосить уже найближчим часом.

До речі. У Інтері з Маямі виступає українець Сергій Кривцов, а також в команді може опинитися Серхіо Бускетс, який раніше заявляв, що перейде у той колектив, який собі на майбутнє обере Ліонель Мессі, аби знову зіграти в одній команді з аргентинцем.

Варто відзначити, що раніше інтернетом гуляла інформація, що Інтер Маямі домовився з іншими клубами МЛС, проте те, що команди готові платити заробітню плату Мессі усі разом, рівноцінно розподіливши кошти, а аргентинецьу свою чергу сам обере американський клуб, в який перейде. МЛС це потрібо для того, аби Мессі став "афішею" майбутнього ЧС-2026, який пройде у Канаді, Мексиці та США.