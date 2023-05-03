Відсторонення та без зарплати: ПСЖ серйозно покарало Мессі за відсутність на тренуванні
Джерело:RMC Sport
У крайньому турі Ліги 1 ПСЖ несподівано вдома зазнав поразки від Лор'яна 1:3. Після поєдинку у команди скасували додаткові вихідні та поставили тренування, на якому були усі, окрім Ліонеля Мессі.
Аргентинський форвард поїхав на відпочинок із родиною у Саудівську Аравію, не отримавши від клубу жодного дозволу на таку позапланову відпустку. У клубі такі зухвала поведінка Лео неабияк розлютила не лише тренерський штаб, а й керівництво ПСЖ.
До теми Без жодного дозволу: Мессі проігнорував тренування ПСЖ, поїхавши на відпочинок
Сміливе покарання від босів ПСЖ
У команді з'явилось багато розмов щодо такої поведінки Ліонеля.
Відзначимо, що Мессі має привабливий контракт на суму близько 30 мільйонів євро на рік від туристичної фірми цієї країни.
Керівництво ПСЖ вирішило не ігнорувати вчинок аргентинця та серйозно покарати футболіста-порушника. Мессі усунений від тренувань та матчів терміном на наступні два тижні. Також на цей час йому не будуть виплачувати зарплату. Але останній нюанс швидше за все не так турбує Лео, який є другим у рейтингу найбагатших спортсменів світу за 2022-й рік за версією Forbes, як відсутність ігрової практики.
Таким рішенням боси парижан вирішили довести усім, що в команді усі футболісти рівні, немає розподілу на зірок та другосортних гравців. Усі футболісти не повинні ставити власні інтереси вище за клубні.
Мессі пропустить два поєдинки Ліги 1 – проти Труа (7 травня) та Аяччо (13 травня).
До слова, ПСЖ продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 75 очок. А це тепер лише на 5 балів більше, аніж має другий Марсель, за який виступає Руслан Маліновський.
Кар'єра Мессі у ПСЖ йде по похилій
- 35-річний зірковий футболіст виступає за французький клуб із серпня 2021 року, перебравшись із Барселони.
- Станом на 3 травня 2023 року Мессі провів за ПСЖ вже 71 матч – 31 гол та 34 асисти зробив Лео за цей час у Парижі.
- Контракт Ліонеля з парижанами спливає вкінці сезону-2022/2023. Є пролонгація угоди ще на один рік, але вона навряд буде активована.
- ЗМІ активно сватають Мессі назад у Барселону, де його з нетерпінням чекають місцеві уболівальники.
- Своєю скандальною поведінкою Лео неодноразово показує, що хоче покинути ПСЖ. Це вже не перший раз, коли Ліонель завчасно дозволяв собі покидати тренувальний процес команди.