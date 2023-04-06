Барселона класно розпочала поєдинок та витримувала такий атакувальний темп впродовж майже усього першого тайму. Однак жоден із епізодів біля воріт Тібо Куртуа не закінчився голом. Натомість Вінісіус Жуніор наприкінці першого тайму розмочив нулі на табло "Камп Ноу", пише 24 Канал.

​Цікаво Королівський хет-трик: хто став героєм півфіналу Кубка Короля Барселона – Реал

Чекають на повернення "Аргентинського короля футболу"

Перший тайм запам'ятався не так голом Реала, як скандуваннями уболівальників Барселони. На 10-й хвилині трибуни "Камп Ноу" почали скандувати прізвище Мессі. Іспанські фани чекають на легенду клубу на тлі чуток ЗМІ про можливе повернення Лео до Барселони.

Фанати Барселони скандують ім'я Мессі: дивіться відео

Натомість клуби саудівської Аравії переманюють Ліонеля шаленими грошима. Йому пропонують космічну зарплату, аби тільки той перебрався виступати у їх чемпіонат. Однак все більше інформації з'являється навколо ймовірного повернення Лео до каталонського колективу. Схоже, що гроші у цьому випадку не будуть головним пріоритетом і так багатого аргентинського футболіста.

Якщо фанати Барселони з нетерпінням чекають Мессі у команді, то уболівальники ПСЖ вимагають Лео покинути французький клуб. Наприклад, перед матчем проти Ліона фанати парижан освистали Ліонеля, зображення якого з'явилось на табло "Парк де Пренс".

Французи вкотре показали своє невдоволення у бік чемпіона світу-2022. Тим часом поведінка Мессі переходить усі межі. Лео може без дозволу тренера завчасно покинути тренування ПСЖ. А все через те, що йому не сподобався тренувальний процес.

Нагадаємо! Мессі перебрався у ПСЖ у серпні 2021-го. У сезоні-2022/2023 Лео провів у футболці парижан 33 матчі, у яких відзначився 18 голами та 17 асистами. Його контракт із французьким клубом розрахований до кінця червня 2023-го. Є опція пролонгації співпраці ще на один рік, але босам ПСЖ це зробити буде вкрай складно.