Видання Forbes склало рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів за рік. Більшість представників топ-10 представляють футбол та баскетбол.

До теми Найкращий у всіх номінаціях: Ліонель Мессі отримав ще три золоті м'ячі

Всього десятка найоплачуваніших спортсменів за минулий рік заробила сумарно 1,11 мільярда доларів, що стало рекордом. Минулий був встановлений у 2018-му – 1,06 мільярда.

Тот-10 найбільш оплачуваних спортсменів за рік (суми – у мілліонах доларів):

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ СПОРТ У СПОРТІ ПОЗА СПОРТОМ ЗАГАЛОМ
1 Кріштіану Роналду футбол 46 90 136
2 Ліонель Мессі футбол 65 65 130
3 Кіліан Мбаппе футбол 100 20 120
4 Леброн Джеймс баскетбол 44,5 75 119,5
5 Сауль Альварес бокс 100 10 110
6 Дастін Джонсон гольф 102 5 107
7 Філ Мікелсон гольф 104 2 106
8 Стефен Каррі баскетбол 48,4 52 104
9 Роджер Федерер теніс 0,1 95 95,1
10 Кевін Дюрант баскетбол 44,1 45 89,1

Лідерство у списку займають три провідних футболіста сучасності – Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Дохід кожного з них перевалив за відмітку 120 мільярдів доларів.

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При цьому у португальця переважна частина заробітку стосується нефутбольної діяльності. Аналогічний суттєвий перекос можна побачити і у Роджера Федерера, який минулого року завершив тенісну кар'єру.