Видання Forbes склало рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів за рік. Більшість представників топ-10 представляють футбол та баскетбол.
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Всього десятка найоплачуваніших спортсменів за минулий рік заробила сумарно 1,11 мільярда доларів, що стало рекордом. Минулий був встановлений у 2018-му – 1,06 мільярда.
Тот-10 найбільш оплачуваних спортсменів за рік (суми – у мілліонах доларів):
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|СПОРТ
|У СПОРТІ
|ПОЗА СПОРТОМ
|ЗАГАЛОМ
|1
|Кріштіану Роналду
|футбол
|46
|90
|136
|2
|Ліонель Мессі
|футбол
|65
|65
|130
|3
|Кіліан Мбаппе
|футбол
|100
|20
|120
|4
|Леброн Джеймс
|баскетбол
|44,5
|75
|119,5
|5
|Сауль Альварес
|бокс
|100
|10
|110
|6
|Дастін Джонсон
|гольф
|102
|5
|107
|7
|Філ Мікелсон
|гольф
|104
|2
|106
|8
|Стефен Каррі
|баскетбол
|48,4
|52
|104
|9
|Роджер Федерер
|теніс
|0,1
|95
|95,1
|10
|Кевін Дюрант
|баскетбол
|44,1
|45
|89,1
Лідерство у списку займають три провідних футболіста сучасності – Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Дохід кожного з них перевалив за відмітку 120 мільярдів доларів.
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При цьому у португальця переважна частина заробітку стосується нефутбольної діяльності. Аналогічний суттєвий перекос можна побачити і у Роджера Федерера, який минулого року завершив тенісну кар'єру.