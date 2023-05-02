Видання Forbes склало рейтинг найбільш оплачуваних спортсменів за рік. Більшість представників топ-10 представляють футбол та баскетбол.

До теми Найкращий у всіх номінаціях: Ліонель Мессі отримав ще три золоті м'ячі

Всього десятка найоплачуваніших спортсменів за минулий рік заробила сумарно 1,11 мільярда доларів, що стало рекордом. Минулий був встановлений у 2018-му – 1,06 мільярда.

Тот-10 найбільш оплачуваних спортсменів за рік (суми – у мілліонах доларів):

МІСЦЕ ГРАВЕЦЬ СПОРТ У СПОРТІ ПОЗА СПОРТОМ ЗАГАЛОМ 1 Кріштіану Роналду футбол 46 90 136 2 Ліонель Мессі футбол 65 65 130 3 Кіліан Мбаппе футбол 100 20 120 4 Леброн Джеймс баскетбол 44,5 75 119,5 5 Сауль Альварес бокс 100 10 110 6 Дастін Джонсон гольф 102 5 107 7 Філ Мікелсон гольф 104 2 106 8 Стефен Каррі баскетбол 48,4 52 104 9 Роджер Федерер теніс 0,1 95 95,1 10 Кевін Дюрант баскетбол 44,1 45 89,1

Лідерство у списку займають три провідних футболіста сучасності – Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе. Дохід кожного з них перевалив за відмітку 120 мільярдів доларів.

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При цьому у португальця переважна частина заробітку стосується нефутбольної діяльності. Аналогічний суттєвий перекос можна побачити і у Роджера Федерера, який минулого року завершив тенісну кар'єру.