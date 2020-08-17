У вівторок, 18 серпня, РБ "Лейпциг" та ПСЖ розіграють путівку у фінальну частину Ліги чемпіонів сезону 2019/20. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Лейпциг – ПСЖ: перед матчем

Через пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 півфінал буде складатися з одного матчу, пройде в Лісабоні на стадіоні "Да Луш", а глядацькі трибуни залишаться порожніми, пише 24 канал.

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"РБ Лейпциг" зіграє в півфіналі ЛЧ вперше в історії, а ПСЖ – вдруге. У фінал обидві команди можуть пробитися вперше.

"РБ Лейпциг" по шляху до півфіналу в плей-офф ЛЧ пройшов "Тоттенхем" (1:0, 3:0), а також обіграв "Атлетіко" (2:1).

ПСЖ вибив з боротьби спершу "Боруссію" (1:2, 2:0), а в чвертьфіналі – "Аталанту" (2:1).

У фіналі переможець цього матчу зустрінеться з переможцем протистояння "Баварії" і "Ліона".

Лейпциг – ПСЖ: що прогнозують букмекери

Фаворитом зустрічі вважають ПСЖ. На їх перемогу та вихід у фінал Ліги чемпіонів можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,8. На те, що господарям зустрічі таки вдасться стрибнути на голову вище – 4,3. Нічийний результат оцінили у 4,1.

Вихід "Лейпцига" оцінили у 2,95, а успіх французького клубу – 1,44.

Фахівці гадають, що рахунок матчу відкриють гості. На цей показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,55, а на те, що гравцям "Лейпцига" вдасться засмутити голкіпера суперника – 2,44.

Серед гравців найбільше шансів відзначитися у цьому матчі має Кілліан Мбаппе – 2,15. У німецькому клубі гол забити може Поульсен – 4.