Форвард ПСЖ Неймар може отримати дискваліфікацію за підсумками півфіналу Ліги чемпіонів проти "Лейпцига" (3:0).

Неймар порушив медичний протокол після півфіналу Ліги чемпіонів і ризикує пропустити фінал через дискваліфікацію, пише The Sun.

Як це було: ПСЖ впевнено переміг "Лейпциг" та вийшов у фінал Ліги чемпіонів: відео

28-річний форвард після фінального свистка обмінявся футболками з захисником "РБ Лейпциг" Марселем Хальстенбергом. Один з пунктів 31-сторінкового положення УЄФА "Про повернення до гри" говорить: "Гравцям рекомендується утримуватися від обміну футболками".

Джерело підкреслює, що обмін не заборонений безпосередньо, але в документі уточнюється, що недотримання протоколу може привести до дисциплінарних заходів.

Фіналіст Ліги чемпіонів

ПСЖ доволі легко переміг "Лейпциг" – 3:0. У цьому матчі Ді Марія забив гол та віддав дві результативні передачі.

Тож у фіналі ПСЖ зіграє проти переможця пари "Ліон" – "Баварія". Ці команди між собою зіграють 19 серпня, а фінал Ліги чемпіонів відбудеться 23 серпня.