Німецький голкіпер мюнхенської "Баварії" Мануель Ноєр продовжує перебувати на топ-рівні. Ноєр – один з найкращих голкіперів у грі ногами, а відтепер і руками.

Мануель Ноєр довів, що може з хірургічною точністю віддавати передачі не тільки ногами, але й руками. Про це пише 24 канал.

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Ноєр закинув м'яч у вікно

Наразі "Баварії" перебуває у Португалії, де бере участь у Лізі чемпіонів. У півфіналі чемпіони Німеччини зіграють з "Ліоном".

Перед грою у соцмережах "Баварії" з'явилося відео, як 34-річний Ноєр закинув м'яч у вікно.

Мануель вказав пальцем на вікно будівлі, після чого поцілив у нього м'ячем.

Добре, що вікно було без скла. Інакше титулованому голкіперу могло б дістатися на горіхи.

Що відомо про Ноєра? Чемпіон світу 2014 у складі Німеччини, переможець Ліги чемпіонів 2013 у складі "Баварії" та восьмиразовий чемпіон Німеччини. Ноєра вважають революціонером у грі воротарів. Голкіпер вважається одним з найкращих у грі ногами. Через Ноєра у футболі почали активно використовувати поняття "свіпер-кіпер", що означає активну участь воротаря у побудові атаки та виході з оборони.

Топ-10 моментів Ноєра як свіпер-кіпера