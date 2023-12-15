Дуже солідна компанія: Шахтар дізнався потенційних опонентів у плей-оф Ліги Європи

15 грудня 2023, 00:01
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Команда Маріно Пушича вилетіла з Ліги чемпіонів у другий за рангом євротурнір. Втім суперники у ЛЄ не обіцяють "гірникам" легкої прогулянки.

У середу, 13 грудня, Шахтар відіграв свій останній матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у результативному матчі поступилась Порту (3:5), пише 24 канал.

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Це не дозволило "гірникам" вийти у плей-оф головного єврокубка. Втім донеччани продовжать євросезон у Лізі Європи, де потрапили в 1/16 фіналу.

Там Шахтар зустрінеться з одним із віцечемпіонів групи самої ЛЄ. Потенційними суперниками донецького клубу будуть наступні команди:

  • Фрайбург (Німеччина)
  • Марсель (Франція)
  • Спарта (Чехія)
  • Спортінг (Португалія)
  • Тулуза (Франція)
  • Ренн (Франція)
  • Рома (Італія)
  • Карабах (Азербайджан)

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Жеребкування цієї стадії відбудеться у понеділок, 18 грудня. Самі матчі пройдуть 15 та 22 лютого наступного року. Шахтар свій перший матч проведе "вдома".

Автор: Анатолій Дерека