Дуже солідна компанія: Шахтар дізнався потенційних опонентів у плей-оф Ліги Європи

Команда Маріно Пушича вилетіла з Ліги чемпіонів у другий за рангом євротурнір. Втім суперники у ЛЄ не обіцяють "гірникам" легкої прогулянки.

У середу, 13 грудня, Шахтар відіграв свій останній матч у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Маріно Пушича у результативному матчі поступилась Порту (3:5), пише 24 канал.

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Це не дозволило "гірникам" вийти у плей-оф головного єврокубка. Втім донеччани продовжать євросезон у Лізі Європи, де потрапили в 1/16 фіналу.

Там Шахтар зустрінеться з одним із віцечемпіонів групи самої ЛЄ. Потенційними суперниками донецького клубу будуть наступні команди:

Фрайбург (Німеччина)

Марсель (Франція)

Спарта (Чехія)

Спортінг (Португалія)

Тулуза (Франція)

Ренн (Франція)

Рома (Італія)

Карабах (Азербайджан)

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Жеребкування цієї стадії відбудеться у понеділок, 18 грудня. Самі матчі пройдуть 15 та 22 лютого наступного року. Шахтар свій перший матч проведе "вдома".