Хто вийшов в чвертьфінал Ліги Європи

У четвер, 18 березня, зіграли усі матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися усі команди, які зіграють у чвертьфіналі турніру.
Боротьбу за трофей продовжать 8 команд, які представляють шість країн. Обидва українські представники – Динамо та Шахтар – вилетіли на стадії 1/8 фіналу.
До теми Ліга Європи: результати матчів 18 березня
- Арсенал поступився вдома Олімпіакосу. Але завдяки перемозі в першому матчі, саме англійська команда йде далі.
- Динамо (Загреб) зуміло відігратися після поразки 2:0 в першому матчі проти Тоттенхема. І виграло з таким же рахунком другий матч. А вже в екстратаймі Оршич забив третій гол, оформивши хет-трик, та вивів хорватську команду у наступний раунд.
- Гранада хоч і поступилася на виїзді Мольде, але за різницею голів пройшла у чвертьфінал.
- Рома виграла і другий матч у Шахтаря, чим забезпечила собі вихід в 1/4 фіналу.
- Манчестер Юнайтед переміг на виїзді Мілан завдяки єдиному голу Погба. Це і принесло "червоним дияволам" путівку у чвертьфінал.
- Вільярреал двічі обіграв Динамо (Київ) з рахунком 2:0. Та вийшов у чвертьфінал.
- Славія зуміла виграти на виїзді у Рейнджерс після нічиї вдома. Матч відзначився жахливою травмою голкіпера чеської команди та двома червонити картками.
- Аякс двічі святкував перемогу над Янг Бойз та став чвертьфіналістом Ліги Європи.
Жеребкування чвертьфіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 19 березня, о 14:00.