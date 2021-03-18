Англійський Манчестер Юнайтед вибив італійський Мілан в 1/8 фіналу Ліги Європи. Манчестер Юнайтед мінімально переміг Мілан на виїзді та вийшов до чвертьфіналу.

Мілан – Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Погба, 48

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У першому поєдинку, який відбувся на "Олд Траффорд", команди розписали результативну нічию 1:1. Відтак, власник путівки до чвертьфіналу визначався у Мілані на прекрасному стадіоні "Сан-Сіро".

У матчі-відповіді Мілан не міг розраховувати на хорватів Анте Ребіча й Маріо Манджукича. Натомість "червоні дияволи" залишилися без Антоні Марсьяля.

Команди без зайвої агресії розпочали поєдинок і першого пожвавлення у грі довелося чекати 20 хвилин. Деніел Джеймс під час боротьби впав у штрафному майданчику Мілана, але арбітр не угледів у діях гравця італійців порушення правил.

Аж на 41 хвилині Мілан створив першу загрозу біля воріт МЮ. Алексіс Салемакерс отримав пас низом неподалік штрафного майданчика та непогано пробив у нижній правий кут воріт. Дін Хендерсон здійснив чудовий сейв.

Перед самою перервою "россонері" змарнували ще одну нагоду. Раде Круніч отримав вдалу передачу у воротарському майданчику, але спрямував м'яч ліворуч від воріт.

Не встигли команди вийди на другий тайм, як гості відкрили рахунок. Поль Погба підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у ліву дев'ятку.

Відео голу Погба

Майже відразу "червоні дияволи" могли подвоїти перевагу. Мейсон Грінвуд відгукнувся на пас, перебуваючи перед воротами, але його удар у правий нижній кут виявився достатньо слабким і Джанлуїджі Доннарумма виконав легкий сейв.

На 74 хвилині Мілан був близький, щоб відновити рівновагу. Ібрагімович на дальній стійці замикав навіс ударом головою. Та воротар МЮ не дозволив м'ячу залетіти у сітку.

Мілан старався відігратися, однак не зміг зрівняти рахунок. 0:1 на "Сан-Сіро" дозволяють Манчестер Юнайтед виграти протистояння із загальним рахунком 2:1 та вийти до 1/4 фіналу! Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 19 березня.