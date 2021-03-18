Ліга Європи: результати матчів 18 березня
У четвер, 18 березня, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Відтак визначилися усі учасники чвертьфіналу турніру
Джерело:24 канал
Шахтар – Рома 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)
Голи: Мораес, 59 – Майораль, 48, 72
Детальніше Шахтар у результативній грі програв Ромі та покинув Лігу Європи: відео
Арсенал – Олімпіакос 0:1 (3:2 за сумою двох матчів)
Гол: Ель-Арабі, 51
Вилучення: Ва, 82
Мольде – Гранада 2:1 (2:3 за сумою двох матчів)
Голи: Вальєхо, 29 (авт.), Гестад, 90 (пен.) – Сольдадо, 72
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