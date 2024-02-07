Що треба знати про жеребкування Ліги націй 2024-2025: новий формат та можливі суперники України
Восени 2024 року Сергій Ребров вперше зіграє зі збірною України в Лізі націй. Розповідаємо детальніше про цей турнір та його переваги при кваліфікації на ЧС-2026.
У четвер, 8 лютого, в штабкватирі УЄФА у Ньоні пройде жеребкування нового сезону Ліги націй 2024-2025. Своїх суперників дізнається і збірна України, пише 24 канал.
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Формат Ліги націй
Це турнір був заснований у 2018 році та за цей час пройшло його три сезони. Переможцями ставали наступні команди:
- 2018-2019. Португалія – Нідерланди 1:0
- 2020-2021. Франція – Іспанія 2:1
- 2022-2023. Іспанія – Хорватія 0:0 (пен – 5:4)
54 збірниі Європи будуть розділені на чотири дивізіони A, B, C та D. У перших трьох гратимуть по 16 команд (по чотири квартети), тоді як в останній буде шість команд (дві групи на три збірні).
Восени 2024 року збірні всередині своїх груп проведуть по 6 матчів (кожен з кожним вдома та на виїзді). Переможці груп B, С та D здобудуть підвищення у класі, тоді як останні команди ліг A, B та С перейдуть на сезон 2026-2027 на один дивізіон вниз.
Підвищення в класі та визначення чемпіона
Також матимуть шанс на підвищення і другі команди в дивізіонах B, C та D. Вони потраплять у міжліговий плей-оф проти команд, що посядуть треті місця у дивізіонах вище (3А – 2В, 3В – 2С, 4C – 2D).Варто знати. Не всі останні місця в групах ліги С понизяться в класі. З чотирьох команд на цих позиціях дві найгірші автоматично перейдуть в дивізіон D, а дві найкращі гратимуть плей-оф із двома віцечемпіонами груп ліги D.
Ці ігри плей-оф відбуватимуться навесні 2025 року. Що ж стосується визначення чемпіону турніру, то після цієї стадії до чвертьфіналу пройдуть команди, що посядуть 1-2 місця в лізі А.
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За підсумками матчів 1/4 фіналу чотири команди потраплять у "фінал чотирьох", який пройде в одній країні у червні 2025-го. Там і буде визначений четвертий чемпіон Ліги націй.
Формат плей-оф Ліги націй на сезон 2024-2025 / сайт УАФ
Додатковий шанс на ЧС-2026
Крім того, цей турнір матиме важливе значення при відборі на ЧС-2026, який буде проходити у 2025 році. Переможці груп Ліги націй в дивізіонах A, B та C (таких 16 команд буде) матимуть запасний варіант потрапляння у стикові матчі кваліфікації на Мундіаль.
На турнір у США, Канаді та Мексиці поїдуть напряму 12 переможців відбіркових груп. Крім того, 12 команд, що посядуть другі місця, потраплять у стикові ігри, де до них доєднаються чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй, які провалились у відборі на ЧС.
Там вони розіб'ються на чотири "фінали чотирьох", де і будуть визначені володарі ще трьох путівок на чемпіонат світу. Сам турнір у Північній Америці пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.
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Склад дивізіонів на сезон 2024-2025
Україна знаходиться в лізі В турніру, адже у 2022 році не змогла здобути підвищення в класі, поступившись Шотландії. Підопічні Сергія Реброва потрапили у другий кошик своєї ліги під час жеребкування:
|ПЕРШИЙ КОШИК
|ДРУГИЙ КОШИК
|Австрія
Чехія
Англія
Вельс
|Фінляндія
Україна
Ісландія
Норвегія
|ТРЕТІЙ КОШИК
|ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК
|Словенія
Ірландія
Албанія
Чорногорія
|Грузія
Греція
Туреччина
Казахстан
Нагадуємо, що перше місце не лише дозволить нашій команді піднятися напряму в Лігу А на сезон 2026-2027, а і дасть додатковий шанс при кваліфікації на ЧС-2026 в разі провалу у тому відборі. Друге та третє місця відправлять на у матчі плей-оф.
Тільки друге місце – за підвищення в дивізіон А, а третє – за збереження місця в лізі В та невиліт в лігу С. Ну а останнє місце напряму вилетить в третій за силою дивізіон. Дати матчів наступні:
- 5-7 вересня 2024 року
- 8-10 вересня 2024 року
- 10-12 жовтня 2024 року
- 13-15 жовтня 2024 року
- 14-16 листопада 2024 року
- 17-19 листопада 2024 року
Склад учасників та кошиків по всіх дивізіонах на сезон 2024-2025 буде виглядати таким чином:
|КОШИК 1
|КОШИК 2
|КОШИК 3
|КОШИК 4
|ЛІГА А
|Іспанія
Хорватія
Італія
Нідерланди
|Данія
Португалія
Бельгія
Угорщина
|Швейцарія
Німеччина
Польща
Франція
|Ізраїль
Боснія
Сербія
Шотландія
|ЛІГА В
|Австрія
Чехія
Англія
Вельс
|Фінляндія
Україна
Ісландія
Норвегія
|Словенія
Ірландія
Албанія
Чорногорія
|Грузія
Греція
Туреччина
Казахстан
|ЛІГА С
|Румунія
Швеція
Вірменія
Люксембург
|Азербайджан
Косово
Болгарія
Фарери
|П. Македонія
Словаччина
П. Ірландія
Кіпр
|Білорусь
Естонія
Латвія
ХХХ*
|ЛІГА D
|Молдова
ХХХ*
|Мальта
Андорра
Сан-Марино
Ліхтенштейн
|-
|-
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Коли та де дивитися
Жеребкування Ліги націй 2024-2025 відбудеться 8 лютого у Ньоні (Швейцарія) в штабквартирі УЄФА. Початок – о 19:00 за київським часом.
Пряма трансляція жеребкування Ліги націй 2024-2025 в Україні буде доступна на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Крім того, онлайн-трансляція процедури відбудеться і на офіційному сайті УЄФА.