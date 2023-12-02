У німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи 2024 з футболу. Збірна України дізналася потенційних суперників на континентальному форумі, пише 24 Канал.

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Команда Сергія Реброва, якщо все ж таки вийде на Євро-2024, опиниться у групі E. Там її суперниками будуть національні команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

Вийти на Євро-2024 збірній України буде непросто

Важливо. Для того, щоб вийти на чемпіонат Європи, "синьо-жовтим" необхідно перемогти в плей-оф кваліфікації Боснію і Герцеговину, а потім у фіналі відбору здолати переможця протистояння між Ізраїлем та Ісландією.

Нагадаємо, Євро-2024 пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року на десяти стадіонах Німеччини. Чинним чемпіоном Європи з футболу є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію у серії пенальті (1:1, пен – 3:2).

Найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи є стадія ¼ фіналу, куди "синьо-жовті" дійшли на Євро-2020, що через пандемію COVID-19 відбувся лише в 2021 році. Тоді на шляху до півфіналу головна команда країни під керівництвом Андрія Шевченка поступилася майбутнім віце-чемпіонам турніру – англійцям (0:4).