Вже сьогодні, 19 вересня, почнеться груповий етап нового сезону Ліги чемпіонів 2023-2024. Серед 32-х учасників турніру буде і представник України – донецький Шахтар, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Шахтар – Порту: онлайн-трансляція першого матчу "гірників" в Лізі чемпіонів 2023/2024

Це буде остання Ліга чемпіонів у звичному нам форматі з групами. Як і раніше, 32 команди поділені на вісім квартетів, з яких у плей-офф вийдуть по два клуби.

У наступному ж сезоні в основній стадії ЛЧ буде на чотири команди більше – 36. Груп не буде, натомість команди гратимуть 8 матчів із різними суперниками. 1-8 команди за підсумками турніру вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби з 9 по 24 сходинку – в стиковий раунд.

Втім, це буде аж за рік. Поки що ж команди змагатимуться за звання найкращої у Європі цього сезону. Захищатиме трофей Манчестер Сіті, який у минулому фіналі мінімально здолав Інтер.

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Тим часом, букмекери визначились із головними фаворитами Ліги чемпіонів. На їх думку, МанСіті має всі шанси, щоб вдруге поспіль взяти ЛЧ. Коефіцієнт на тріумф підопічних Гвардіоли становить 3,00.

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Головними конкурентами англійців вважаються Баварія, Реал та Арсенал. А ось Шахтар є одним з андердогім змагання, коефіцієнт на успіх "гірників" становить аж 200,00. Це восьмий показник з кінця.

Головні фаворити Ліги чемпіонів 2023-2024:

Манчестер Сіті – 3,00

Баварія – 6,00

Реал – 8,00

Арсенал – 10,00

ПСЖ – 15,00

Барселона – 15,00

Манчестер Юнайтед – 18,00

Ньюкасл – 20,00

Інтер – 25,00

Атлетіко – 25,00

Наполі – 25,00

Мілан – 40,00

Боруссія Д – 45,00

Лейпциг – 50,00

Бенфіка – 50,00

Севілья – 80,00

Експерти також не вірять у вихід Шахтаря в плей-офф Ліги чемпіонів. На їх думку, Барселона і Порту є беззаперечними фаворитами у групі Н, тоді як "гірникам" доведеться лише битися за третю сходинку та путівку в Лігу Європи із Антверпеном.