Бенфіка та ПСЖ мають абсолютно ідентичні показники у групі ЛЧ: хто виграв квартет
Португальська команда змогла набити необхідну кількість м'ячів в Ізраїлі, щоб вийти на перше місце. Для цього довелось копнути глибше у регламент УЄФА
У Лізі чемпіонів визначились всі володарі путівок в 1/8 фіналу. Без неї залишився донецький Шахтар, який розгромно програв Лейпцигу в останньому турі.
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Попри відсутність серйозної інтриги у групі Н, саме там видалась найдраматичніша розв'язка, пише 24 канал. ПСЖ та Бенфіка заочно сперечались за те, хто посяде перше місце у квартеті. Це в теорії має полегшити жереб в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, що за регламентом УЄФА при рівній кількості очок в першу чергу беруться до уваги результати очних матчів команд, а вже потім загальна різниця м'ячів. А свої дуелі ПСЖ та Бенфіка звели до нічиїх (двічі по 1:1).
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Таким чином перед шостим туром поул-позішн був у парижан, чия різниця була на чотири голи краща (14:6 проти 10:6 у Бенфіки). Тобто для проходу далі португальцям треба було вигравати у Маккабі та забивати в Ізраїлі на 4+ голів більше, ніж ПСЖ в Турині.
Ювентус – ПСЖ 1:2
Голи: Бонуччі, 39 – Мбаппе, 13, Мендес, 69.
Маккабі Хайфа – Бенфіка 1:6
Голи: Шері, 26 (пен.) – Рамуш, 20, Муса, 59, Грімальдо, 69, Рафа Сілва, 73, Араухо, 88, Жоау Маріу, 90+2.
Парижани виграли у Юве з рахунком 2:1 (гол+асист на рахунку Мбаппе). А ось лісабонці відчули можливість вирвати перше місце і рознесли Маккабі з рахунком 6:1.
Відеоогляд матчу Ювентус – ПСЖ:
Таким чином, за підсумком турніра у обох команд сформувалась ідентична різниця м'ячів – по 16:7. Наступним показником в регламенті УЄФА йде "кількість голів, забитих на виїзді в усіх матчах ЛЧ". І ось саме тут Бенфіці знадобились ці шість голів у Хайфі.
Відеоогляд матчу Маккабі – Бенфіка:
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Бенфіка
|4
|2
|0
|16:7
|14
|2
|ПСЖ
|4
|2
|0
|16:7
|14
|3
|Ювентус
|1
|0
|5
|9:13
|3
|4
|Маккабі Хайфа
|1
|0
|5
|7:21
|3
Загалом у всіх гостьових поєдинках групи "орли" забили 9 голів, тоді як ПСЖ – 6. Таким чином, Бенфіка виривається на перше місце і її потенційними суперниками в 1/8 фіналу стають:
- Ліверпуль
- Брюгге
- Інтер
- Айнтрахт
- Мілан
- Лейпциг
- Боруссія Дортмунд
Цікаво знати Хто вийшов в плей-офф Ліги чемпіонів 2022/2023
У свою чергу ПСЖ може потрапити на:
- Наполі
- Порту
- Баварію
- Тоттенхем
- Челсі
- Реал
- Манчестер Сіті
Жеребкування першої стадії плей-офф пройде 7 листопада, початок – о 13:00 за київським часом. Самі матчі 1/8 фіналу відбудуться у лютому та березні наступного року.