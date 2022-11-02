Ще до перших матчів шостого туру були відомі одразу 12 з 16 команд, які вийшли в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Після матчів 1 листопада до них додалися ще два клуби. А також визначилося, з якого місця деякі команди вийшли в наступний раунд.

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Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів виходять дві кращі команди з кожної групи. Перші місця згодом під час жеребкування будуть серед сіяних, а команди, які посіли другі місця – несіяними.

Хто вийшов з першого місця

Наполі

Порту

Баварія

Тоттенхем

Челсі

Манчестер Сіті

Хто вийшов з другого місця

Ліверпуль

Брюгге

Інтер

Айнтрахт

Боруссія (Дортмунд)

Хто ще вийшов до плей-офф Ліги чемпіонів

Місце в плей-офф Ліги чемпіонів собі гарантував і Реал. Але поки невідомо, з якого місця. Поки мадридський клуб на першому місці в групі. Але у випадку поразки Селтіку та перемоги РБ Лейпциг, німецький клуб обійде "вершкових" в турнірній таблиці.

Також ПСЖ та Бенфіка гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Обидві команди набрали по 11 очок, а обидва їх матчі один проти одного закінчилися з однаковим результатом – 1:1. Поки ПСЖ випереджає "орлів" завдяки кращій різниці забитих-пропущених голів.

Відтак 2 листопада визначаться ще два учасники плей-офф Ліги чемпіонів. На одне з місць претендує донецький Шахтар. Але для цього "гірникам" треба перемагати РБ Лейпциг. Тоді команда посяде друге місце в групі.

Ще одне місце розіграють Мілан та Зальцбург в групі E. Поки італійська команда випереджає суперника на одне очко. Тож "россонері" влаштує і нічия.