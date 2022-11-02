Шахтар – Лейпциг 0:4

Голи: Нкунку, 10, Андре Сілва, 50, Собослаї, 62, Бондар, 68 (автогол)

Донецький Шахтар завершив виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів цього сезону. Підопічні Ігора Йовічевіча в заключному турі приймали у Варшаві Лейпциг, пише 24 канал.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Шахтар – Лейпциг

Донеччани вже виконали свою задачу у минулому турі. Нічия із Селтіком дозволила українцям гарантувати собі як мінімум місце у плей-офф Ліги Європи.

Втім у "гірників" ще залишались шанси на 1/8 фіналу ЛЧ. Лейпциг випереджав Шахтар на три очки, тому перемога у Варшаві гарантувала би підопічним Йовічевіча друге місце.

Програний перший тайм

Тренер не міг розраховувати на Шведа та Зубкова, однак навряд чи це стало причиною підсумкового провалу донеччан. У цей вечір Лейпциг був на голову сильнішим, що і доводив на полі.

Вже на 10 хвилині захист донеччан провалився і дав Вернеру вийти на побачення з Трубіним. Удар Тімо кіпер потягнув, але першим на добиванні був Нкунку, який і забив у практично порожні ворота.

Відео голу Нкунку:

Шахтар посипався після перерви

Після перерви Шахтар зовсім посипався. Ключовим став другий гол, коли після подачі з флангу Сімакан скинув на Андре Сілву. Португальцю ніхто не завадив з гострого кута відправити м'яч у сітку.

Як забивав Андре Сілва:

По суті, після цього м'яча доля "гірників" вже була зрозумілою. Лейпциг же відчув впевненість і забив двічі. Спочатку обрізка Мудрика призвела до виходу Собослаї один на один. Домінік не схибив.

Собослаї довів рахунок до розгромного:

А трохи пізніше Ольмо вдало вийшов на заміну і після розіграшу штрафного відправив м'яч з кута майданчика у дальній кут воріт Трубіна. Траекторію польоту змінив рикошет від Бондаря, тому м'яч записали як автогол Валерія.

Ольмо та Бондар організували четвертий гол:

У підсумку Лейпциг обмежився чотирма м'ячами і забезпечив собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Шахтар же залишився третім і спробує свої сили у стиковому раунді плей-офф Ліги Європи. Жеребкування відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00 за київським часом.

Турнірне положення: