На 13-й хвилині зустрічі Ліонель Мессі зумів віддати пас на Кіліана Мбаппе, що був на лівому фланзі атаки. Французький нападник зумів не лише прийняти м'яч, але й обіграти Федеріко Гатті. Захисник "старої сеньйори" не придумав нічого іншого, як просто намагатися втримати Мбаппе, схопивши його за футболку та шорти. І так тримався за них, що мало не зняв їх.

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Йому намагався допомогти Мануель Локателлі, яки пішов у доволі небезпечний підкат. Але пролетів повз м'яч.

Мбаппе навіть з такою "опікою" зумів знайти можливість для удару. І м'яч від штанги залетів за лінію воріт. Так рахунок у матчі був відкритий. А Гатті за свою гру отримав від арбітра жовту картку.

Відео голу Мбаппе

Для Мбаппе – це сьомий гол в цьогорічній Лізі чемпіонів.