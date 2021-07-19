Перший екзамен для Шахтаря: усі пари жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів

У понеділок, 19 липня, відбулось жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів. Усі пари третього відбіркового раунду дізнайтесь на Спорт 24.

Жеребкування Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньоні клуби дізнались своїх суперників у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Серед них й український гранд Шахтар.

До теми Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора﻿

Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз

Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець

Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф

Мальме / ХИК – Рейнджерс

Ференцварош / Жальгіріс – Славія

Шлях представників ліг

ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд

Спартак –Бенфіка

Генк – Шахтар

Монако – Рапід / Спарта

Суперник Шахтаря

Матчі 3-го етапу кваліфікації відбудуться 3-4 та 10 серпня. Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Команди, які вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Донецький клуб також дізнався свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ним став бельгійський Генк. Під час жеребкування Шахтар був серед сіяних команд, відтак уникнув зустрічі з потужними Бенфікою, Монако та Селтіком чи Мітьюлландом.