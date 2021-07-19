Перший екзамен для Шахтаря: усі пари жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів

19 липня 2021 , 13:24
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Джерело:

24 канал

У понеділок, 19 липня, відбулось жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів. Усі пари третього відбіркового раунду дізнайтесь на Спорт 24.

Жеребкування Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньоні клуби дізнались своїх суперників у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Серед них й український гранд Шахтар.

До теми Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

  • Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора﻿
  • Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз
  • Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець
  • Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф
  • Мальме / ХИК – Рейнджерс
  • Ференцварош / Жальгіріс – Славія 

Шлях представників ліг

  • ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд
  • Спартак –Бенфіка
  • Генк – Шахтар
  • Монако – Рапід / Спарта
Матчі 3-го етапу кваліфікації відбудуться 3-4 та 10 серпня. Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Команди, які вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Суперник Шахтаря

Донецький клуб також дізнався свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ним став бельгійський Генк. Під час жеребкування Шахтар був серед сіяних команд, відтак уникнув зустрічі з потужними Бенфікою, Монако та Селтіком чи Мітьюлландом.

Автор: Софія Кулай