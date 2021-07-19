У швейцарському Ньоні клуби дізнались своїх суперників у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Серед них й український гранд Шахтар.

До теми Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Матчі 3-го етапу кваліфікації відбудуться 3-4 та 10 серпня. Переможці пар пройдуть в раунд плей-офф Ліги чемпіонів. Команди, які вилетять зі Шляху представників ліг, потраплять до групового етапу Ліги Європи. Переможені команди зі Шляху чемпіонів виходять у плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Суперник Шахтаря

Донецький клуб також дізнався свого першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів. Ним став бельгійський Генк. Під час жеребкування Шахтар був серед сіяних команд, відтак уникнув зустрічі з потужними Бенфікою, Монако та Селтіком чи Мітьюлландом.