Жеребкування Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньоні клуби дізнались своїх суперників у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Серед них й український гранд Шахтар.

До теми Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів

Шлях чемпіонів

  • Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора﻿
  • Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз
  • Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець
  • Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф
  • Мальме / ХИК – Рейнджерс
  • Ференцварош / Жальгіріс – Славія

Шлях представників ліг

  • ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд
  • Спартак –Бенфіка
  • Генк – Шахтар
  • Монако – Рапід / Спарта