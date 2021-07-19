Жеребкування Ліги чемпіонів
У швейцарському Ньоні клуби дізнались своїх суперників у третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів. Серед них й український гранд Шахтар.
До теми Шахтар отримав першого суперника у кваліфікації Ліги чемпіонів
Шлях чемпіонів
- Динамо Загреб / Омонія – Легія / Флора
- Лінкольн Ред Імпс / ЧФР – Слован / Янг Бойз
- Олімпіакос / Нефтчі – Мура / Лудогорець
- Кайрат / Црвена Звезда – Алашкерт / Шериф
- Мальме / ХИК – Рейнджерс
- Ференцварош / Жальгіріс – Славія
Шлях представників ліг
- ПСВ / Галатасарай – Селтік / Мітьюлланд
- Спартак –Бенфіка
- Генк – Шахтар
- Монако – Рапід / Спарта