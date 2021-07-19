В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.

К теме Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Матчи 3–го этапа квалификации состоятся 3–4 и 10 августа. Победители пар пройдут в раунд плей–офф Лиги чемпионов. Команды, которые вылетят с Пути представителей лиг, попадут в групповой этап Лиги Европы. Проигравшие команды с Пути чемпионов выходят в плей–офф квалификации Лиги Европы.

Соперник Шахтера

Донецкий клуб также узнал своего первого соперника в квалификации Лиги чемпионов. Им стал бельгийский Генк. Во время жеребьевки Шахтер был среди сеяных команд, поэтому избежал встречи с мощными Бенфикой, Монако и Селтиком или Митьюлландом.