Жеребьевка Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.
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В понедельник, 19 июля, состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов. Все пары третьего отборочного раунда узнавайте на Спорт 24.
Источник:24 канал
В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.
К теме Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов