Жеребьевка Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне клубы узнали своих соперников в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Среди них и украинский гранд Шахтер.

К теме Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов