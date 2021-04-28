Лідеру Динамо Буяльському потрібна операція: скільки пропустить гравець

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пропустить деякий термін через травму. Після завершення сезону на футболіста чекає операція.
Травма лідера
Віталій Буяльський допоміг Динамо достроково святкувати чемпіонство в УПЛ. Головний наставник столичного клубу Мірчі Луческу зізнався, що футболіст після завершення сезону ляже на операційний стіл.
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Буяльський потребує операції на щиколотці, але сказав, що вважає за краще грати і почекає до кінця сезону. Якщо буде хірургічне втручання, він пропустить до трьох місяців. Це те, що я хотів змінити в гравцях. Всі хочуть бути частиною команди. Вони розуміють, що їхнє місце можуть посісти в будь-який момент,
– розповів тренер.
75-річний румунський спеціаліст заявив, що торік ніхто не вірив у сили футболістів Динамо та постійно стверджували, що їх конкурент Шахтар значно сильніший за киян. Цього сезону Луческу вдалось повернути гравцям київського клубу впевненість у власних силах та переконати їх, що Динамо може стрибнути вище 2 місця у таблиці.
- У цьому сезоні Буяльський провів у "біло-синій" футболці 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 6 голів та віддав 9 асистів.
- Півзахисник зможе здобути другий трофей за сезон. 13 травня Динамо у фіналі Кубка України зійдеться з луганською Зорею, щоб визначити володаря трофею. Матч повинен відбутись у Тернополі, але через порушення правил в 1/2 фіналу та претензії щодо самої арени поєдинок можуть перенести в інше українське місто.