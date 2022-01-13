Лідер чемпіонату Туреччини відновив інтерес до найкращого форварда УПЛ

Турецький Трабзонспор знову зацікавлений у трансфері Артема Довбика. Нападник завершив першу частину чемпіонату найкращим бомбардиром ліги, що не може не привертати увагу інших клубів.

Друга спроба від турецького клубу

Турецький клуб проявляє все більшу зацікавленість до нападника Дніпра-1. Все через те, що головний форвард Трабзонспора Джаніні отримав травму та пропустить близько 1 – 2 місяців.

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Тому у команді шукають підсилення атакувальної лінії. Мова йде про оренду з обов'язковим правом викупу футболіста.

Для Довбика цей трансфер дав би можливість спробувати свої сили у Лізі чемпіонів, адже Трабзонспор після 20 зіграних матчів лідирує у турецькій Суперлізі. Швидше за все, якщо так далі будуть йти справи, то клуб буде учасником найпрестижнішого європейського турніру у сезоні-2022/2023.

Довбик "кинув око" на Європу

Відразу декілька європейських клубів включила Артема Довбика у шорт-лист трансферних придбань. Також українські гранди Динамо та Шахтар проявляють інтерес до нападника. Однак сам футболіст не хоче продовжувати свою кар'єру в Україні. Форвард планує спробувати свої сили у Європі.

Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що клуб готовий посприяти трансферу лідера команди.

Нагадаємо, що першу частину сезону Довбик завершив у статусі лідера бомбардирських перегон. За 17 матчів нападник наколотив 14 голів та зробив 5 асистів. Дніпрянину вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова.

Також Довбика визнали найкращим гравцем УПЛ у 2021 році.