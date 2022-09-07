Лейпциг – Шахтар 1:4

Голи: Сімакан, 57 – Швед, 16, Швед, 58, Мудрик, 76, Траоре, 84.

Шахтар почав свій сезон у Лізі чемпіонів 2022-2023. Донецька команда зайняла перше місце у минулому чемпіонаті України, який через війну так і не був завершений.

Як це було Онлайн-трансляція матчу Лейпциг – Шахтар

Це дозволило "гірникам" напряму потрапити в групову стадію ЛЧ на цей сезон. Команда суттєво оновилась влітку, втративши майже всіх легіонерів.

Враховуючи це, донеччани виглядали явними аутсайдерами своєї групи, де Реал, Лейпциг та Селтік вище котируються, пише 24 канал. Тим паче у "гірників" не вірили у виїзному поєдинку проти німців.

Шахтар дивує з перших хвилин

Ігор Йовічевич виставив в основі аж 10 українців, котрим компанію склав Лукас Тейлор. З перших хвилин донеччани грали на рівних з Лейпцигом і зуміли вийти вперед на початку першого тайму.

Мар'ян Швед, який вперше зіграв за Шахтар, скористався помилкою Гулачі та відкрив рахунок у грі. Надалі ініціатива була на боці господарів.

Втім, відновити паритет Лейпциг зміг лише на початку другого тайму. Після непоганої комбінації в центрі Собослаї вивів на ударну позицію Сімакана, який прошив Трубіна.

Правда, донеччанам вистачило всього дві хвилини, щоб знову вийти вперед. У першій же атаці Мудрик протягнув м'яч до карного майданчика Лейпцига і скинув снаряд на Шведа. Удар Мар'яна угодив в ногу Орбана, рикошетом від якого залетів у ворота Гулачі.

А коли "бики" понеслись відігруватись, Шахтар вміло піймав їх на контратаках. Спочатку Мудрик точно пробив після пасу Судакова.

Ну а за 5 хвилин до кінця Михайло асистував на Траоре, який вийшов на заміну та замкнув простріл з флангу. Це вже остаточно прибило Лейпциг, підсумковий рахунок – 1:4.

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Такий сенсаційний розгром дозволяє донеччанам очолити групу F. Наступний матч Шахтаря в ЛЧ пройде вже через тиждень, у Варшаві команда "прийме" Селтік. Шотландці сьогодні без шансів поступились Реалу 0:3.

Відеоогляд матчу РБ Лейпциг – Шахтар