Йовічевіч: Щасливий, що Мар’ян знову в моїй команді

У стартовому поєдинку суперником гірників був німецький Лейпциг. Підопічні Ігоря Йовічевіча продемонстрували неймовірну жагу до перемоги, вони розбили суперника з рахунком 1:4.

До слова Оновлений Шахтар виносить Лейпциг у Лізі чемпіонів, забивши чотири голи: відео розгрому

Наставник Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував успіх своїх підопічних у матчі з Лейпцигом.

"Коли була контратака при третьому голі й м’яч опинився біля ніг Мудрика, я вже підіймав руки для святкування, бо знаю з тренувань, що він забиває такі виходи сам на сам з голкіпером. Я намагався дати цю позитивну енергію, у цьому вся справа.

Я знаю Шведа з мого перебування у Львові, і відколи Севілья забрала його, я хотів, щоб він повернувся. Тепер я щасливий, що Мар’ян знову в моїй команді. Він роботяга, швидкий і сильний. Знаю, на що він здатний", – зазначив фахівець.

Лейпциг – Шахтар: головне

На старті матчу "гірники" вже вийшли вперед, суперники зрівняли рахунок тільки на початку другого тайму. Та потім донеччан було не зупинити, ще три м'ячі полетіло у ворота господарів.

Мар'яну Шведу, для якого цей матч став дебютним у Лізі чемпіонів та в складі Шахтаря, вдалося оформити дубль. Він забив два голи у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу.

Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.

Зверніть увагу! Наступний матч у Лізі Чемпіонів у гірників запланований із Селтіком. Гра відбудеться у Варшаві 14 вересня о 19:45.