Йовичевич: Счастлив, что Марьян снова в моей команде

В стартовом поединке соперником горняков был германский Лейпциг. Подопечные Игоря Йовичевича продемонстрировали невероятную жажду победы, они разбили соперника со счетом 1:4.

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Наставник Шахтера Игорь Йовичевич прокомментировал успех своих подопечных в матче с Лейпцигом.

"Когда была контратака при третьем голе и мяч оказался у ног Мудрика, я уже поднимал руки для празднования, потому что знаю по тренировкам, что он забивает такие выходы один на один с голкипером. Я пытался дать эту положительную энергию, в этом все дело.

Я знаю Шведа из моего пребывания во Львове, и с тех пор, как Севилья забрала его, я хотел, чтобы он вернулся. Теперь я счастлив, что Марьян снова в моей команде. Он работяга, быстрый и сильный. Знаю, на что он способен", – отметил специалист.

Лейпциг – Шахтер: главное

На старте матча "горняки" уже вышли вперед, соперники сравняли счет только в начале второго тайма. Но потом дончан было не остановить, еще три мяча полетели в ворота хозяев.

Марьяну Шведу, для которого этот матч стал дебютным в Лиге чемпионов и в составе Шахтера, удалось оформить дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча.

Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полнейший разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

Обратите внимание! Следующий матч в Лиге Чемпионов у горняков запланирован с Селтиком. Игра состоится в Варшаве 14 сентября в 19.45.