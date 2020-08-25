Авторитетний ресурс B/R Football розмістив петицію із закликом, щоб France Football вручив нагороду "Золотий м'яч" у 2020 році. За один день петиція зібрала чисельну підтримку футбольних людей.

У липні France Football оголосив, що вперше у своїй історії вирішив не вручати премію "Золотий м'яч", пише 24 канал. Видання пояснило, що прийняло таке рішення через пандемію COVID-19.

До речі: ФІФА може вручити "Золотий м'яч" у 2020 році

B/R Football опублікував петицію на порталі Change.org. Петицію із закликом до France Football переглянути рішення і визначити переможця "Золотого м'яча" за добу підтримали понад 150 тисяч людей.

Текст петиції

У петиції B/R Football мовиться, що France Football потрібно вручити "Золотий м'яч", адже футболісти допомогли вболівальникам відволіктися від пандемії.

Зокрема, Чіро Іммобіле з "Лаціо" обійшов зіркових конкурентів і виграв "Золоту взуття", а "Ліверпуль" вперше за 30 років став чемпіоном Англії.

Разом з тим, Неймар з ПСЖ вперше вийшов у фінал Ліги чемпіонів, а Кріштіану Роналду та Лео Мессі продовжили свою дивовижну статистику.

На завершення автори петиції згадали і про Роберта Левандовського, який забив найбільше голів у сезоні та виграв з "Баварією" Лігу чемпіонів.

Ці гравці заслуговують нагороди за радість і хвилювання, які вони принесли у цей важкий час. Ось чому B/R Football подає петицію у France Football від імені футбольних фанатів усього світу, щоб попросити їх відновити найпрестижнішу індивідуальну нагороду футболу – Золотий м'яч – і вшановувати гравця, який домігся найбільшого успіху,

– йдеться у петиції.

Хто серед головних претендентів на здобуття "Золотого м'яча" 2020

Імена кандидатів на нагороду названі не були. Однак букмекери приймали ставки на те, хто міг отримати "Золотий м'яч" 2020.

Найбільше шансів віддавали нападнику "Барселони" Ліонелю Мессі (коефіцієнт 2,5). Наступним у списку був форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду (4,5).

Замикав першу трійку гравець "Баварії" Роберт Левандовські (5,0).