У 2020 році премію "Золотий м'яч" таки можуть вручити. Попри те, що французьке видання France Football вирішило не вручати "Золотий м'яч", ці обов'язки на себе готова взяти ФІФА.

Голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге поспілкувався з главою ФІФА Джанні Інфантіно на тему вручення "Золотого м'яча" у 2020 році. Про це інформує журналіст Kicker Георг Хольцнер.

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"Баварія" хоче, щоб "Золотий м'яч" вручили Левандовському

Керівництво "Баварії" сподівається на нагороду для польського нападника Роберта Левандовського. Поляк у Лізі чемпіонів забив уже 13 голів та 34 у Бундеслізі.

Румменігге повідомив, що ФІФА може вручити нагороду у 2020 році.

Я поговорив з Інфантіно телефоном, і зараз у ФІФА серйозно розглядають можливість вручення "Золотого м'яча" 2020,

– зазначив Румменігге.

France Football вирішив не присуджувати "Золотий м'яч"

France Football вперше у своїй історії вирішив не вручати премію "Золотий м'яч".

Своє рішення французи пояснили карантином, через який не були дограні чемпіонати Франції, Нідерландів та Бельгії.

Хоча кандидати на нагороду названі не були, однак найбільше шансів на перемогу віддавали Ліонелю Мессі, Кріштіану Роналду та Роберту Левандовському.

ФІФА і France Football вручали "Золотий м'яч"

З 2010 до 2015 року ФІФА і France Football вручали премію "Золотий м'яч" спільно. За цей час чотири рази премію виграв Мессі, ще двічі – Кріштіану Роналду.

У 2016 році співпрацю було припинено. Відтоді France Football залишив за собою право вручати "Золотий м'яч".

Натомість ФІФА заснувала номінацію "найкращий гравець". Обидві нагороди торік виграв Ліонель Мессі.