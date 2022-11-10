Левандовський на вершині: великий друг України вдруге поспіль отримав Золоту бутсу
Джерело:Marca
Польський форвард Барселони Роберт Левандовський став володарем Золотої бутси 2022. Ця футбольна нагорода вручається найкращому бомбардиру свого чемпіонату минулого сезону.
У сезоні 2021/22 Левандовський забив за Баварію 35 голів у 34 іграх і набрав 70 балів у залік Золотої бутси. 34-річний форвард із значним відривом випередив гравця ПСЖ Кіліана Мбаппе – у нього 28 голів у чемпіонаті Франції (56 очок).
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Третє місце поділили Карім Бензема (Реал) і Чіро Іммобіле (Лаціо) – вони забили по 27 голів у своїх національних чемпіонатах (54 очки).
Нагадаємо, що минулого року Левандовський теж отримав Золоту бутсу. Тоді поляк забив 41 гол за Баварію.
У нинішньому сезоні Роберт виступає за іспанську Барселону і вже встиг наколотити 13 голів у 14 матчах Ла Ліги.
Підтримка України
- Роберт Левандовський з перших днів повномасштабної російсько-української війни висловлює свою підтримку Україні.
- Він неодноразово звертався до світової спільноти з проханням допомогти українському народу.
- Футболіст виступав за відсторонення росіян та білорусів від світового спорту. А також поляк виставив на аукціон свою футболку збірної, виручені кошти пожертвують на потреби ЗСУ.
- Також наприкінці квітня Левандовський отримав престижну нагороду Laureus за унікальні здобутки. У своєму інстаграмі він звернувся до підписників та наголосив, що "немає спорту без миру".