Багато у футбольному колі було чуток про перехід Левандовського у Барселону. Поговорювали навіть те, що Роберт покинув Баварію заради переїзду у Каталонію для того, щоб нарешті здобути "Золотий м'яч".

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Польський нападник відреагував на такі чутки. Левандовський спростував цю версію свого переходу. За словами Роберта, його більше не цікавить цей трофей.

Я перейшов до Барселони не для того, щоб виграти "Золотий м'яч", як дехто каже. "Золотий м'яч" мене не турбує. У житті я досяг всього, чого хотів, і ношу це у своєму серці,
– заявив форвард.

Старт кар'єри Левандовського у Барселоні

  • Левандовський продовжує забивати у новій команді, як це було у період виступів за Баварію.
  • За 17 зіграних матчів Роберт наколотив аж 18 голів та зробив 4 асисти. Неймовірна статистика поляка, який швидко адаптувався у новому колективі.
  • Барселона після 12 турів посідає друге місце у турнірній таблиці Ла Ліги, поступаючись лише одним очком лідеру чемпіонату мадридському Реалу.
  • У єврокубках справи йдуть провальніше. Барселона достроково вилетіла з Ліги чемпіонів у плей-офф Ліги Європи.