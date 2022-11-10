В сезоне 2021/22 Левандовский забил за Баварию 35 голов в 34 играх и набрал 70 баллов в зачет Золотой бутсы. 34-летний форвард со значительным отрывом опередил игрока ПСЖ Килиана Мбаппе – у него 28 голов в чемпионате Франции (56 очков).

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Третье место поделили Карим Бензема (Реал) и Чиро Иммобиле (Лацио) – они забили по 27 голов в своих национальных чемпионатах (54 очка).

Напомним, что в прошлом году Левандовский также получил Золотую бутсу. Тогда поляк забил 41 гол за Баварию.

В нынешнем сезоне Роберт выступает за испанскую Барселону и уже успел наколотить 13 голов в 14 матчах Ла Лиги.

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