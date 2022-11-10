У сезоні 2021/22 Левандовський забив за Баварію 35 голів у 34 іграх і набрав 70 балів у залік Золотої бутси. 34-річний форвард із значним відривом випередив гравця ПСЖ Кіліана Мбаппе – у нього 28 голів у чемпіонаті Франції (56 очок).

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Третє місце поділили Карім Бензема (Реал) і Чіро Іммобіле (Лаціо) – вони забили по 27 голів у своїх національних чемпіонатах (54 очки).

Нагадаємо, що минулого року Левандовський теж отримав Золоту бутсу. Тоді поляк забив 41 гол за Баварію.

У нинішньому сезоні Роберт виступає за іспанську Барселону і вже встиг наколотити 13 голів у 14 матчах Ла Ліги.

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